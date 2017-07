Madagascar: Smartphone - Le Huawei P10 séduit les technophiles

Le constructeur chinois Huawei vient de lancer à Madagascar son tout nouveau smartphone P10. Sa commercialisation se fera dans les prochains jours.

Le Huawei P10 aura tout pour plaire aux technophiles. La présentation de ce nouveau bijou du constructeur chinois, vendredi dernier, a laissé en émoi l'assistance. Son design séduit déjà plus d'un. Multicolore, allant des couleurs classiques au doré, rose, vert bleu, ce smartphone est muni d'un écran de 5.2 pouces. Les spécialistes indiquent que c'est la taille idéale pour les technophiles. Il se glisse facilement dans les poches.

Les différentes fonctionnalités embarquées et son design le placent déjà comme un concurrent sérieux des iPhone 7 ou des Samsung Galaxy S8. D'ailleurs, le constructeur chinois ambitionne d'être le numéro un sur le marché mondial du smartphone dans les trois prochaines années.

« Huawei se trouve actuellement en troisième position sur le marché des smartphones. Nous avons comme ambition d'être le numéro un mondial d'ici 2020 », a déclaré Vinesh Eranah de Huawei.

« Cette fois, c'est la bonne pour Huawei. Avec le P10, il tient enfin un smartphone capable véritablement de rivaliser avec les concurrents très haut de gamme du marché. Certes, il reste assez classique dans son approche. Mais entre son bel écran, son design plaisant, sa qualité de fabrication irréprochable, sa fluidité de tous les instants ou encore son autonomie très correcte, il ne prête guère le flanc à la critique », porte dans son analyse la FNAC, la chaîne de magasins française spécialisée dans la distribution de produits culturels et électroniques.

Côté technique, le terminal est équipé d'un processeur Kirin 658 avec une vitesse d'horloge variant entre 1.4Ghz et 2.10Ghz. Quant à la mémoire vive installée, elle se situe entre 3Go et 4Go. Le circuit graphique qui accompagne est de type Mali T830 de type mp2. 32 Go de stockage intégrés sont extensibles à 256 Go par port Micro-SD. La batterie de 3 200 mAh a le mérite d'être compatible avec SuperCharge afin de limiter le temps de rechargement. Grâce à la technologie de protection en cinq étapes de la batterie, la recharge est à la fois sûre et rapide. L'écran s'annonce être du Full HD en 1 920×1 080 avec une finesse de pixel de 424 ppi.

Double objectif

Mais son véritable point fort reste, sans doute, son double objectif conçu avec Leica de deuxième génération. La photo est d'ailleurs l'argument-phare que le constructeur Huawei met toujours en avant dans ses terminaux haut de gamme. Pour donner du crédit à son message, il s'est allié, fin 2015, à la prestigieuse entreprise allemande Leica, réputée pour la qualité de ses optiques et pour avoir marqué l'industrie de la photographie et l'histoire avec ses célèbres M télémétriques.

« L'algorithme de traitement d'images de ce terminal capture des portraits artistiques de qualité Leica et offre un traitement de la photo de qualité professionnelle. Les traits du visage bénéficient d'une attention spéciale grâce à la technologie optique qui fait ressortir les couleurs et la luminosité. Lorsque cette dernière varie, l'algorithme de traitement de la photo ajuste automatiquement la composition de la photo, y compris la balance des blancs, la vitesse d'obturation et bien plus encore. L'éclairage dynamique illumine vos portraits. La technologie de reconnaissance faciale en 3D du terminal identifie les traits du visage avec plus de précision pour magnifier les selfies », explique Huawei sur son site internet.

Ce nouveau smartphone sera mis en vente dans les prochains jours sur le circuit officiel de Huawei à Madagascar. D'après les responsables, le prix reste, toutefois, abordable ne dépassant pas les deux millions d'ariary. Mais à quelques jours de son lancement dans la Grande île, le terminal séduit déjà certains adeptes de la marque.

« Avec cette présentation, le terminal est une véritable studio photo. Il a déjà fait ses preuves auprès des usagers du monde entier depuis son lancement à la fin du premier trimestre », a soutenu Nirina, un jeune cadre d'une société.