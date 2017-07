Togo: Thomas N'Soukpoé prophétise la venue au pouvoir d' "un homme de Dieu" après Faure Gnassingbé

Alors que l'on est là à se tirailler sur la gouvernance de Faure Gnassingbé, le président du parti politique le BAC, Thomas N'Soukpoé se projette déjà sur l'après Faure Gnassingbé.

Pour l'homme qui se proclame porte-parole d'un certains prophète Esaïe, il ne faudrait pas s'attendre à une alternance qui verra venir au pouvoir un opposant mais plutôt un homme de Dieu. "Un homme de Dieu viendra diriger le Togo après le départ de Faure Gnassingbé", a prophétisé M. N'Soukpoé. Assure le membre du groupe de.partis politiques " Les rectificateurs", " les réformes se feront dans un bref délai. Mais c'est la manière dont elles se feront que nous ne maitrisons pas".

Il a également abordé au micro de nos confrères de Victoire Fm, la question des purifications du Togo qui ont lieu depuis hier jeudi avec l'entrée en scène des prêtres et chefs traditionnels. L'homme qui se réclame d'obédience chrétienne a indiqué que "ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui rentre dans le cinquantenaire de Gnassingbé père et Gnassingbé fils.

C'est Sylvanus Olympio et Eyadéma qui ont consacré le pays à l'esprit de l'eau qui est vodou Ablo. Les traditionnels sont dans leur logique, les musulmans seront dans leur logique aujourd'hui et nous les chrétiens seront dans notre logique le dimanche prochain". Il croit dès lors que cette diversité ne doit pas être un frein pour l'avancée du pays. " Nous devons se servir de notre diversité pour pouvoir parler et s'accorder", c'est à celà qu'il convie tous les Togolais.

Pour que la purification soit totale, "à Faure Gnassingbé de prendre un engagement solennel devant le peuple togolais, que le sang ne coulera plus. Il revient à celui qui dirige de venir devant le peuple pour donner le signal fort qu'il n'y aura plus ça. Demander pardon pour ce que son père a fait et aussi pour les bourreaux. Aussi, il reviendra à l'opposition de faire sa part. Faure peut venir en face du peuple pour présenter des excuses publiques".

Il a aussi conseillé des actes de purifications sur "sept collines" et dans "sept fleuves", selon une certaine prophétie dont il se réclame le porte-voix.