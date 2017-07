Cote d'Ivoire: Football - Bancé, Hervé et Ibrahim se "battent" pour le ballon d'or

Les noms des meilleurs acteurs du football pour le compte de la saison 2016-2017 seront connus le 15 juillet 2017 à la Maison de l'Entreprise au Plateau.

Ce sera à l'occasion des "Awards de la LPF" (Ligue Professionnelle de Football). Avant la date, la LPF a dévoilé la liste des nominés par catégorie. Aristide Bancé (Asec), Hervé Kouakou ( Asec) et Ouattara Ibrahim ( Stade d'Abidjan ) sont en course pour le Ballon d'Or 2017 pour le compte de la Ligue 1. Le trophée du meilleur gardien de But de la Ligue 1 se disputera entre Hervé Kouakou (Asec), Sangaré Badra Ali ( AS Tanda) et EL Hadje Danté ( WAC). Traoré Siaka (Asec ), Aby Yao Louis (WAC) et Kouakou Firmin ( AS Tanda) sont les nominés pour le compte du meilleur entraineur de la Ligue1.

Parfait Guiagnon (Africa Sports), Poe Jean Morel ( Asec Mimosas) et Loba Aké ( SOA) sont en lice pour le trophée du meilleur espoir. Au niveau de la Ligue 2, le trophée du meilleur joueur sera disputé par Koffi Arthur (Lys Sassandra) Zerbo Ibrahim (RFC Yakro) Zogba Isidore (USC Bassam).