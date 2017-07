Ibrahima Diaby, directeur général de la société d'Etat chargée des opérations pétrolières a animé une conférence de presse le jeudi 29 juin 2017 à Abidjan-Plateau. Au cours de cette rencontre, il a expliqué les raisons de la privatisation de l'entreprise qu'il dirige et les mesures prises concernant les employés.

« Vu les encombres financières rencontrées par notre société causées par une forte chute des cours du baril de pétrole brut et de la concurrence de plus en plus présente sur le marché des stations-services, l'Etat de Côte d'Ivoire a privatisé les actifs de sa holding pétrolière. L'objectif de l'Etat ivoirien est donc de contenir notre structure sur son activité principale, l'exploitation et la production et de renforcer son caractère de holding financière tout en sauvegardant les emplois », a précisé d'emblée Ibrahima Diaby. Et d'ajouter : « Je tiens à vous informer et j'insiste que malgré cette liquidation des actifs, aucun employé ne perdra son poste. Les employés seront transférés dans la nouvelle société tout en respectant le code du travail ».

Selon lui, la liquidation des actifs est l'ultime solution, compte tenu des pertes importantes enregistrées de 2012 à 2016. Dans le cadre de cette privatisation, des investisseurs ont été sélectionnés pour s'occuper entre autres, des centres emplisseurs, du stock, de l'usine de fabrication et de requalification de bouteilles de gaz ainsi que les 14 autorisations obtenues pour la création et l'exploitation de nouveaux centres emplisseurs régionaux. Il précise, cependant que la compagnie reste le responsable du stockage du butane pour le territoire national ainsi que celui de l'importation.