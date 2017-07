Cote d'Ivoire: Journée "femme de chez nous" - Le peuple avikan se valorise à Abidjan

Ado Yolande, présidente de cette Ong, par ailleurs présidente de l'Association des femmes Avikam de Côte d'Ivoire et de la Diaspora (AFACID) a indiqué que cette cérémonie est à l'honneur des femmes du 3ème âge, des veuves et des femmes démunies.

Puis, elle a profité pour inviter les autorités à plus d'actions en faveur des femmes. Ainsi, elle a déclaré : « Il nous faut accroître nos efforts et nos actions dans les domaines de l'éducation, l'alphabétisation, de la santé, du soutien financier et matériel pour l'autonomisation des femmes ». Et d'ajouter : « nous comptons sur de bonnes volontés pour nous accompagner et donner le sourire aux femmes surtout aux veuves et aux démunies ».

Au cours de cette journée, des lots ont été offerts aux femmes. Le peuple Avikam était présent pour présenter sa culture dans toute sa splendeur. Les danses de réjouissance, les chants traditionnels, avec son aspect vocal mis en exergue, la sortie de la nourrice chez le peuple Avikam, la culture vestimentaire et l'art culinaire, l'histoire du poisson piqué, la fabrication de l'attiéké et ses origines étaient au menu.

Aby Raoul, maire de Marcory a, à cette occasion, renouvelé aux femmes, son attachement et sa disponibilité. Il a dit : « Partout où des femmes se retrouvent pour parler de promotion, de formation, de bien-être, de fraternité et de vivre ensemble, mon cœur y est ». Ensuite, il a encouragé et félicité Ado Yolande, la présidente de l'Ong pour cet acte. L'ex-Directeur de protocole de Laurent Gbagbo, Ayoman Paul, le directeur de société Alassane Ouattara, l'artiste Aklane et une forte délégation des femmes du quartier Wrod (Dabou) étaient de la fête.