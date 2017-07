Sénégal: Musique - La cantatrice Fatou Gueye Faye sort son premier album

Cet album est une exaltation des vertus de la reconnaissance d'où son titre phare «Kolëré». Cette production vient après un premier single qui l'a fait connaitre au grand public, et c'est aussi le fruit de la collaboration entre l'artiste Fatou Gueye Faye et le label Renaissance.

Un album très riche en sonorités qui traduit l'ancrage de la femme dans son riche patrimoine culturel. C'est un mélange de xalam, de kora, et toxoro (flûte peule), qui donne un cachet original à la production. «Un album riche en couleurs, mélodies et harmonies. xalam, kora et toxoro constituent le socle de sa musique, avec en appoint le clavier, la basse et la batterie, soutenus par des percussions savamment dosées» a expliqué Babou Ndoye, responsable du studio Renaissance qui a produit l'album.

Profondément ancrée dans le vivier culturel, Fatou Gueye Faye se dit très fière de constater une prépondérance de la musique traditionnelle dans cet album car ce sont ces valeurs traditionnelles qui constituent ce que nous devons exporter vers l'international, « Je pense que ce qui doit être mis en avant par les chanteurs ce sont les choses de notre culture. Si on ne met pas en valeur notre culture et restons à copier ce qui se fait en Europe, on n'aura rien de particulier à offrir sur le plan international.

C'est pourquoi on doit sortir le xalam, la kora et autres pour pouvoir vendre notre musique, c'est pour cela que j'ai plus insisté sur le traditionnel », a fait savoir Fatou Guèye Faye. Pour coller au titre de l'album, l'artiste, dans un duo avec Gorgui Ndiaye, a rendu un hommage à l'ancien maire de Rufisque et non moins président du Conseil de la République pour les Affaires Economiques et Sociales, Mbaye Jacques Diop.

Pour avoir cheminé au centre culturel Blaise Senghor avec le Réseau des femmes entrepreneures culturelles, l'artiste a été accompagnée par la structure qui a salué sa ponctualité et sa rigueur dans le travail «C'est l'album de la persévérance. Elle est toujours la première à arriver au centre bien qu'elle vienne de Rufisque (... ) Ce qui m'a marquée le plus dans l'album c'est la polyvalence qu'elle a démontrée en chantant, en plus du wolof, sur des sonorités mandingues », a témoigné Aïssatou Thiam Diop, chargée de communication du réseau.

Après la présentation de l'album, le studio Renaissance s'engage dans la promotion de l'album qui coïncide avec les activités marquant les 10 ans de son label. Dix années au cours desquelles des artistes comme Magaye Seck, Gorgui Mboup, Ndèye Fary Dieng et nombreux autres acteurs du mouvement hip hop à Rufisque ont été produits par Renaissance. La sortie du vidéo clip du titre « Demb » est prévue dans deux semaines.

Le 14 octobre prochain, une grande soirée dédiée à la promotion de l'album est programmée au Théâtre national Daniel Sorano.