Nioro a abrité un forum économique pour le développement du département. Sur initiative du directeur de l'Agence nationale de promotion des sites industriels, Djim Momath Bâ, le forum a été présidé par le ministre des Mines et de l'Industries, Aly Ngouye Ndiaye aux côtés d'Abdou Ndéné Sall et Mor Ngom, respectivement secrétaire d'Etat en charge du Réseau ferroviaire et ministre conseiller du président de la République.

Cette rencontre, qui offre une opportunité d'apprécier les acquis et insuffisances en termes de développement du département, est un cadre de réflexions pour permettre aux populations d'exprimer leurs besoins en investissements.

Pour les inconditionnels de Djim Momath Bâ, ce forum, en plus d'avoir permis de lister les réalisations du président Macky Sall dans le département de Nioro et leurs apports économiques et sociaux pour les populations, a aussi constitué un cadre d'expressions pour montrer aux ministres, directeurs généraux et secrétaire d'Etat les manquements et autres revendications sociales qui attendent encore d'être solutionnées.

En effet, même si depuis 1960, la récurrente question du ravinement de Nioro est pour la première fois réglée, les populations invitent l'Etat à réaliser la digue anti-sel située sur le Baobolong, à la frontière avec la Gambie pour faire profiter Nioro de l'exploitation des 70.000 ha de terre prévus pour la riziculture. Il s'y ajoute la prise à bras-le-corps de la question du «Typha», une espèce envahissante qui, de nature, est nuisible pour l'exploitation du riz dans cette partie du pays.

C'est aussi le cas avec les sites de production, surtout celui séparant Porokhane de Keur Soudou et dans l'autre partie Est du Baobolong. Dans le secteur de la micro-finance, et de la communication, les populations ont aussi plaidé pour la libération des projets alloués à la jeunesse et aux femmes. Quid du règlement du déficit en communication sur l'environnement départemental ? En éducation et en santé, le renforcement des infrastructures scolaires n'a pas été en reste, tout comme le relèvement des plateaux sanitaires dans les structures de santé et la réalisation d'un second centre de santé dans le département.