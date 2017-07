La course de fond est ouverte en vue de l'occupation du siège de la présidence de la fédération sénégalaise de football. L'encore président, Me Augustin Senghor vient d'effectuer une visite de courtoisie aux acteurs du ballon rond de la région de Sédhiou.

Au menu de sa mission, solliciter la voix de Pakao en vue de sa réélection à la tête de la fédération. Il a invoqué des motifs de parachèvement des chantiers en cours pour moderniser le football et remettre l'équipe dans le peloton des mondialistes.

Candidat à propre succession, le président de la fédération Sénégalaise de football se prépare à faire face aux enjeux de l'assemblée générale de renouvellement prévue le 12 août prochain. Me Augustin Senghor a rencontré les acteurs de la ligue de football prêts à lui accorder leur voix pour lui permettre de parachever les chantiers et les réformes entamés. « Me Augustin Senghor a fait du bon travail et c'est quelqu'un qui mérite un renouvellement de la confiance pour lui permettre de réaliser ses ambitions pour le football sénégalais», a déclaré Fodé Boucar Dahaba dit Tankanto. «Nous avons entamé un vaste chantier pour améliorer les performances et la qualité des services au niveau du football sénégalais. Et nous venons solliciter le vote des populations et acteurs du monde sportif de Sédhiou pour nous permettre de parachever ce travail en cours. Lors de nos échanges avec la ligue de Sédhiou, nous avons eu le plaisir de constater qu'il y'avait une identité de vues sur le bilan que nous partageons et qui est un bilan positif», a indiqué Me Senghor.

Et de poursuivre «la ligue de Sédhiou est confiée à notre ami Fodé Boucar Dahaba dit Tankanto et qui a une solide expérience en matière de sports tant au niveau local que national. Une fois réélu, je me battrai pour que le football ce soit vraiment un sport qui gagne au Sénégal et retourner très vite à la coupe du monde. Et nous demandons Sédhiou à venir nous accompagner».

De son côté, Boubacar Biaye le président de l'organisme régional de coordination des activités de vacance (ORCAV) de Sédhiou, il fait observer que «ce sera sur la base de la confiance des clubs que les prétendants seront élus». «Je conçois que Me Senghor a fait du bon travail même si des défis restent encore à relever pour gagner le trophée continental et mondial avec un préalable de performances à réaliser en amont bien entendu», souligne-t-il.

Des arbitres sans salaire depuis trois ans sifflent la faute !

Interpellé sur la situation des arbitres qui seraient à leur troisième année sans émoluments Me Augustin Senghor se dit «étonné» de l'apprendre. «Je suis étonné de savoir qu'il y'a des arbitres qui ne sont pas payés depuis deux à trois ans. Pour 2017, on n'a certes pas encore liquidé les factures mais pour 2016, je pense qu'on est quitte car, on doit moins de dix millions aux arbitres et donc, si c'est depuis trois ans, il faudrait qu'on organise une rencontre avec les arbitres, leurs trésoriers et la CCA (commission des arbitres) et la fédération pour faire le point car, nous nous avons notre comptabilité afin de savoir à quel niveau se situe le blocage».

A signaler que Me Augustin Senghor va faire face à deux autres prétendants que sont Louis Lamotte de ASSUR et Mbaye Diouf Dia de Mbour Petite Côte.

M. Lamotte avait déjà envoyé des émissaires pour prospecter le terrain à Sédhiou bien avant le renouvellement de la ligue de football dont la présidence est remportée par Tankanto pour la deuxième fois consécutive.