Le ministre de l'Economie, des Finances et du Pan, Amadou et Louise Cord Directrice des Opérations de la Banque… Plus »

Pour leur part, les associations de consommateurs apprécient l'augmentation du nombre de raccordement et la qualité du service. Mais, elles tiennent à signaler que le consommateur a souffert à tout point de vue à l'effort de soutenir la Senelec, particulièrement dans la suspension des incitations contractuelles pour la norme de l'énergie non fournie.

« La structure du parc de production devrait enfin faire ressortir les efforts consentis pour un mix énergétique avec l'arrivée de la centrale au charbon de 125MW à Sendou, l'affirmation du Sénégal dans le domaine des énergies nouvelles telles que le solaire. En effet, tenant compte des préoccupations environnementales et de développement durable, le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions afférentes à l'accroissement de la part du renouvelable dans notre branche énergétique, notamment avec le projet Scaling Solar du programme de la Banque Mondiale, dont la phase de pré qualification est terminée et l'appel d'offre sera bientôt lancé par la commission»,indique-t-il.

Les conditions tarifaires de Senelec sont arrivées à leur terme à la fin de l'année 2016. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la commission de régulation du secteur de l'électricité a lancé le processus de révision de ces conditions tarifaires depuis le 26 octobre 2016, dans le but d'en définir de nouvelles pour la période 2017-2019. A cet effet, la commission de régulation du secteur de l'électricité, a tenu hier, jeudi 6 juillet, une réunion de partage avec l'ensemble des acteurs évoluant dans ce domaine.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.