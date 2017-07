Sénégal: Série télé - «C'est la vie» débarque ce soir sur la 2stv

Un accord de partenariat a été noué ce mercredi 05 juillet lors d'une conférence de presse dans les locaux de la 2stv. La première saison de la série «C'est la vie», 26 épisodes au total, va désormais passer sur la première chaîne privée du Sénégal dès ce vendredi 7 juillet à partir de 20h50.

Les cinéphiles du Sénégal vont enfin pouvoir suivre la première saison de la série « C'est la vie » sur la 2STV, réalisée par Moussa Sène Absa («Madame Brouette») et Fabacary Assymby Coly. A partir du 7 juillet, (ce soir, Ndlr), deux épisodes de la série «C'est la Vie » seront donc diffusés quotidiennement sur la 2STV, à 20h50.

Rappelons que la série était «depuis la rentrée 2015 sur les chaines panafricaines A+ et TV5 Monde. La série est diffusée sur une trentaine de chaines locales en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le tournage de la saison 2 est en train de s'achever et sera bientôt présenté aux téléspectateurs, avec 36 épisodes inédits ! » peut- on lire sur le dossier de presse.

Coproduite par Keewu Production et l'ONG RAES (le Réseau africain pour l'éducation, la santé et la citoyenneté), «C'est la Vie» est destinée à un large public. Elle est l'élément central d'une campagne qui a pour objectif d'engager les téléspectateurs à débattre de questions liées à l'autonomisation des femmes, à la santé, et aux droits.

Il est prévu au Sénégal avec les médias locaux et les organisations de la société civile, un dialogue entre les téléspectateurs et nos invités très spéciaux. Chacun pourra s'exprimer lors d'émissions de libre antenne radio sur Vibe FM, de plateaux télévisuels sur 2STV et sur les réseaux sociaux. Des professionnels de la santé travaillent avec l'équipe du projet afin de créer ces outils ainsi que des contenus interactifs pour constituer un environnement numérique à C'est la Vie ».

La série réunit de grands talents africains, l'auteur et scénariste Marguerite Abouet, à l'origine de la série, Moussa Sène Absa et le groupe Daara J, à qui l'on doit la musique et la bande-son.

Il est aussi prévu que la série soit diffusée dans 30 pays. «Nous comptons le diffuser dans 30 pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre, a annoncé le producteur Alexandre Rideau, et faire des doublages en bambara au Mali, en haussa au Nigéria », etc.

D'après le synopsis, le film raconte la vie dans ce centre de santé qui «essaie tant bien que mal de gérer les difficultés du quotidien pour soigner les habitants du quartier de Ratanga, (et) où l'existence oscille entre joies, malheurs, travail et vie familiale. Les morts tragiques d'une jeune femme de quinze ans et de son bébé pendant l'accouchement vont faire éclater au grand jour les dysfonctionnements du système de santé et vont bouleverser Ratanga.»

Autour des quatre héroïnes, Assitan, Emadé, Magar et Korsa, les «personnages hauts en couleurs nous font partager leurs craintes et leurs espoirs qui sont traités sans manichéisme ni condescendance. Le ton est humoristique, sans pour autant gommer les aspects dramatiques et sensibles».