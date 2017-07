Le ministre en charge du Pse auprès du Président, Abdoul Aziz Tall, venu représenter le premier ministre Mouhammad Boun Abdallah Dionne, à cet effet, a donné son assurance par rapport à l'accompagnement de cet ambitieux programme qui s'inscrit dans les objectifs du Plan Sénégal émergeant à savoir, faire de Diamniadio un Hub numérique. «Le gouvernement va accompagner Tigo et les autres operateurs dans ce secteur. Notre gouvernement veut faire de Diamniadio l'une des plus grandes plateformes numériques en Afrique à travers des programmes tels que le Puma qui emploieront à terme près de 105000 emplois. Tigo est en train d'aider le gouvernement à donner corps à cette vision », a-t-il fait savoir.

A ce propos, la directrice générale de Tigo, Mitwa Ngambi a témoigné toute sa fierté qu'un tel projet ait vu le jour pour la première fois dans l'espace UEMOA : « je suis heureuse de vous accueillir à cet évènement, où nous présentons le premier datacenter certifié Tier3 au Sénégal, mais aussi dans l'espace francophone. Ce datacenter pourrait devenir un hub de connectivité pour la sous-région dans un avenir proche» Quant au directeur technique de Tigo, Samba Koita, il a insisté sur l'aspect sécuritaire qui constitue la principale menace de ce type d'installation. « La sécurité est un point d'une extrême importance dans la construction d'un datacenter. Avec le datacenter que propose Tigo Business, les entreprises du Sénégal peuvent être rassurées sur la sécurisation et la sauvegarde de leurs données. De plus, nous leur permettrons d'avoir une visibilité permanente sur leurs données en mettant à leur disposition des outils de contrôle de pointe », a-t-il affirmé.

D'un coût total de 4 milliards, ce site situé en plein cœur de Diamniadio, à environ 50 kilomètres de Dakar et couvrant une superficie de 15064 km², comporte 3 autres blocs du même montant. Ce datacenter constitue le premier du genre construit en Afrique de l'ouest et certifié par l'agence de certification des datacenters de par le monde, Uptime Institute.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.