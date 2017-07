Togo: Les priorités du nouveau patron de l'organisation régionale

'L'Afrique de l'Ouest est victime d'attaques terroristes qui menacent la stabilité de toute la région. A la faveur de sa présidence de la Cédéao, le chef de l'Etat veut concentrer ses efforts en matière de maintien de la paix et de la sécurité à travers l'organisation d'un sommet extraordinaire', a déclaré M. Dussey. Le chef de l'Etat togolais est préoccupé par la situation sécuritaire avec les menaces que font planer les groupes jihadistes au Mali et au Nigeria.

Cette libre circulation connaîtra une véritable concrétisation dès la mise en place du tarif extérieur commun, de la fin des barrières douanières, de l'introduction d'une carte d'identité unique et de la définition d'un cadre commun pour les permis de résidence et de travail.

Les grands axes de cette action reposent sur la libre circulation des personnes et des biens, les enjeux sécuritaires, la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme et la santé.

