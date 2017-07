Afrique: CAF Ligue des Champions - L'USM Alger à un point des quarts

Les cinq derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football seront connus ce week-end à l'issue de la sixième et ultime journée de la phase de poules.

Dans le groupe B, l'USM Alger est en ballotage favorable. Mathématiquement, les quatre équipes peuvent encore se qualifier car elles se tiennent en trois points. L'USM Alger est la mieux placée, les trois autres doivent absolument gagner. Ce dimanche les gars de Soustara accueillent au stade du 5-Juillet Caps United (Zimbabwe) dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique. Cette dernière journée sera donc décisive même si l'USM Alger aura l'occasion de recevoir les Zimbabwéens. Le succès permettra aux Algérois de passer en qualité de leader.

« C'est l'une des rencontres les plus importantes, pour la simple raison que les trois points nous permettront de poursuivre notre aventure en Ligue des Champions. Nous voulons tant atteindre ces quarts de finale, mais aussi aller le plus loin possible et faire comme en 2015 lorsque nous avons réussi à atteindre la finale. Nous allons faire en sorte de bien gérer cette partie. Nous allons nous donner à fond, ensuite ce sera au destin de faire le reste », a confié Meziane, joueur de l'USM Alger dans des propos relayés par Le Buteur.

Pour le Rouge et Noir même si l'USMA n'a besoin que d'un match nul pour valider son billet pour les quarts de final, ils vont « viser la victoire et rien d'autre. Les Zimbabwéens n'ont rien à espérer. C'est vrai que la partie s'annonce difficile, du moment qu'aucune des quatre équipes du groupe n'est qualifiée pour le prochain tour ni éliminée d'ailleurs. Tout se jouera lors de cette dernière journée, nous sommes conscients de ce qui nous attend et nous tâcherons de ne pas décevoir nos supporters. »

Les Zimbabwéens se sont relancés de plus belle dans cette épreuve à la faveur d'un tel succès leur permettant de progresser à la troisième place avec 6 points. D'où désormais leurs chances entières de jouer la carte de la qualification à la prochaine étape de cette Ligue des Champions si jamais ils venaient à créer la surprise ce dimanche à Alger. C'est dire combien l'USMA se doit de se montrer très prudente devant une formation de Caps United qui ne viendra pas dans la capitale algérienne pour faire du tourisme ou profiter du beau soleil algérois en cette période estivale