Ile Maurice: Meurtre d'une Écossaise - L'insécurité inquiète les habitants d'Albion

Le responsable de l'Albion Neighbourhood Watch est d'avis que la police de l'Environnement doit être plus sévère envers les propriétaires des terrains en friche. Selon lui, «c'est ce qui facilite la tâche des voleurs et autres agresseurs». «Ces terrains abandonnés rendent les patrouilles inefficaces car les voleurs s'y cachent pour ne pas se faire remarquer.»

Comme Tony Ah Yu, d'autres habitants de la région lance un nouvel appel à l'aide aux autorités pour rehausser le niveau de sécurité à Albion. «Nous réitérons notre demande après la choquante nouvelle de l'assassinat de la ressortissante écossaise. La population d'Albion a connu une hausse durant les dix dernières années mais la police n'a pas bougé d'un iota», explique Tony Ah Yu. Il ajoute que «des patrouilles se font de plus en plus rares».

«Depuis plus d'une dizaine d'années déjà, suite au meurtre de Nadine Dantier, nous avions espéré et demandé l'installation des caméras CCTV dans des endroits stratégiques d'Albion. En vain... » C'est ce qu'on peut lire dans la lettre ouverte adressée au Commissaire de police, Mario Nobin et envoyée par Tony Ah Yu, responsable de l'Albion Neighbourhood Watch, vendredi 7 juillet. Une lettre ouverte qui survient au lendemain du meurtre d'une Écossaise qui habitait la région et qui a été victime d'un vol dans la nuit de jeudi.

