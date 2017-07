Burkina Faso: Descente musclée de la soldatesque à Karpala - Sanctionner pour l'exemple !

J'ai appris par voie de presse, que des militaires ont fait une descente musclée au quartier Karpala où ils ont frappé et blessé tous ceux-là qu'ils ont rencontrés sur leur chemin.

C'était le 27 juin dernier, si ma mémoire est bonne. Pour quelle raison ? C'est sans doute la question que beaucoup d'entre vous se poseront. Je n'en sais pas trop, puisque la hiérarchie militaire s'est jusque-là refusée à tout commentaire sur ces évènements. Seulement, ce que j'ai appris de bouche à oreille de certaines victimes que j'ai pu rencontrer, c'est que tout serait parti d'une histoire de fesses, comme on aime à le dire. Autrement dit, c'est un jeune militaire qui faisait la cour à une fille. Un autre garçon a eu la malchance de tomber sous le charme de la même fille. Toute chose que le bidasse a considéré comme un affront. Et comme réaction, il a alerté ses camarades qui sont descendus promptement pour prouver aux autres jeunes, en l'occurrence civils, qu'ils ne sont rien pour se permettre de rivaliser avec eux sur un même terrain.

Ce genre de sautes d'humeur, on en a connu au Burkina de par le passé. Il y eut des années où les expéditions punitives de la soldatesque étaient fréquentes dans les villes ou provinces qui abritent des garnisons. Fada, Ouaga, Bobo, Kaya, et on en oublie. Tant et si bien que la méfiance s'était davantage creusée entre les hommes en treillis et les civils. Mais l'on croyait ce temps révolu jusqu'à ce que des militaires se rendent encore coupables de coups et blessures volontaires sur d'innocents citoyens. Je le dis parce que je sais que dans leur furie, ils ont eu à frapper des gens qui, jusqu'à présent, cherchent encore à comprendre.

Imaginez-vous un homme qui, ce jour-là, était sorti avec sa femme et ses enfants pour partager un verre et manger un poulet, et qui se retrouve roué de coups au point de se retrouver à l'hôpital. Trouvez-vous cela normal ? Est-ce parce que l'on a la force que l'on peut se croire tout permis au point de s'arroger le droit de vie et de mort sur les autres ? Franchement, le Burkina Faso va mal. Et il a besoin d'une thérapie de choc. Sinon, à l'allure où vont les choses, je parie que nous risquons de toucher le fond.

Il n'y a pas de rivalité entre forces de l'ordre et civils

C'est pourquoi je salue la hiérarchie militaire qui, illico presto, a ouvert une enquête pour situer les responsabilités. Et cette enquête doit aller jusqu'au bout. Car, il faut que tous les fautifs soient identifiés et châtiés à la hauteur de leur acte. Il faut sanctionner pour l'exemple. Cela paraît d'autant plus nécessaire que nous sommes dans un contexte national et sous-régional marqué par la flambée du terrorisme où la collaboration entre populations et forces de l'ordre est vivement recommandée. Il ne faut donc pas que quelques individus sans foi ni loi viennent casser cette dynamique enclenchée. Franchement, j'ai de la peine quand je vois des gens qui, de par leur position sociale, essaient de résoudre toujours leur problème par la force. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je tiens à leur rappeler qu'il n'y a pas de rivalité entre forces de l'ordre et civils. Bien au contraire, ce sont des partenaires.

Car tout ce que font les forces de défense et de sécurité, doit participer de la protection des civils que nous sommes, y compris moi fou. Je sais que cela fera sourire certains d'entre vous. Mais je le comprends. Car, ils oublient que même fou, je paie régulièrement mes impôts et que de ce fait, j'ai droit à la protection civile. En tout cas, je termine par un appel au commandement : le temps est venu de restaurer la discipline au sein des troupes pour que plus jamais l'on n'assiste à de pareilles frasques qui, en réalité, déteignent sur l'image de l'armée en tant qu'institution.