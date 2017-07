Sénégal: Accords de Financement - La Banque mondiale injecte plus de 306 milliards au Sénégal

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Pan, Amadou et Louise Cord Directrice des Opérations de la Banque mondiale ont signé 4 accords de financement pour un montant de 306 milliards 796 millions de francs Cfa.

Les 4 accords concernent le renforcement et l'extension du réseau électrique de l'OMVS ; l'appui aux négociations des projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles ; le Projet pilote de système de bus rapides (BRT) ; et le développement du tourisme et des entreprises.

Pour le Projet de renforcement et d'extension du réseau électrique de l'OMVS, la Banque Mondiale apporte un financement de 60 milliards 20 millions FCFA. Selon Amadou Bâ ce projet a pour objectif principal de renforcer le commerce d'électricité entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Entre autres objectifs, ce projet permettra de construire une nouvelle ligne de transmission de 225 kV (kilovolts) à double circuit avec une capacité de transit estimée de 400 MW (mégawatts), reliant Kayes au Mali et Tambacounda, sur une distance de 288 km.

Le deuxième projet relatif à l'appui aux négociations des projets gaziers et au renforcement des capacités institutionnelles, financé par votre Groupe à hauteur de 16 milliards 732 millions FCFA, répond à un souci de garantir et de préserver les intérêts du Sénégal, dans un contexte marqué par des découvertes prometteuses de pétrole et de gaz. «A travers ce projet l'appui de la Banque mondiale renforcera les capacités de notre gouvernement à négocier des accords équitables et à orienter ces négociations vers des décisions d'investissement efficaces», dit Amadou Bâ.

Pour le Brt (Bus rapide de Transit) la Banque mondiale a mis 184 milliards 258 millions FCFA pour la réalisation de «ce projet phare de BRT si cher au Chef de l'Etat Macky SALL dont l'ambition est de faire en sorte que les lancinants problèmes de transport de Dakar et de sa Banlieue ne soient plus qu'un mauvais souvenir».

Le quatrième projet concernant le développement du tourisme et des entreprises (PDTE) dans lequel la Banque Mondiale injectera 45 milliards 786 millions FCFA. Il vise globalement à créer les conditions nécessaires à l'augmentation des investissements privés dans le tourisme dans la zone de Saly et au développement renforcé des entreprises au Sénégal.

«Je note avec beaucoup de satisfaction qu'avec le financement de ces nouvelles opérations, la concrétisation des engagements financiers de la Banque Mondiale au Groupe Consultatif pour le financement du Plan Sénégal Emergent (PSE), tenu à Paris les 24 et 25 février 2014, a dépassé la barre des 1000 milliards F CFA, soit deux fois plus l'annonce de financement de 500 milliards FCFA» jubile Amadou Bâ.

Tidiane Diouf