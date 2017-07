Sénégal: Remboursement de dettes - Le trésor public sénégalais décaissera 5 ,951 130 275 milliards de FCFA le 29 Juillet 2017

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Pan, Amadou et Louise Cord Directrice des Opérations de la Banque… Plus »

L'opération était assortie d'un taux d'intérêt de 6,50% par an, net de tout impôt pour les résidents au Sénégal. Et la durée du placement était de 10 ans. L'émetteur s'était engagé à payer les intérêts semestriellement. De même, le remboursement du capital serait semestriel après deux années de différé, soit quatre semestres, à raison du paiement du seizième (1/16) dudit capital.

Pour rappel, le ministère de l'économie, des finances et du plan avait émis en Juin -Juillet 2013 un emprunt obligataire par appel public à l'épargne au niveau du marché financier de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) pour un montant de 50 milliards de FCFA. Cette somme était destinée au financement des besoins d'investissements en matière d'infrastructures

