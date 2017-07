Tunisie: «Nous comptons beaucoup sur la Tunisie pour parvenir à un règlement politique»

D'autre part, le chef de l'Etat a passé en revue les actions de la Tunisie dans le cadre de l'initiative tripartite et ses efforts pour impulser le processus de règlement politique. Le processus de réconciliation, a-t-il soutenu, doit se faire sous l'égide de l'Organisation des Nations unies et la solution devrait émaner de la volonté des Libyens.

La Tunisie, a-t-il ajouté, a toujours appelé les différentes factions libyennes au dialogue pour dépasser les différends et parvenir à une solution politique rapide et globale qui mette fin à la crise au service de l'intérêt de la Tunisie et de la Libye.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Abderrahman Souihli a affirmé la concordance des points de vue avec la partie tunisienne sur la nécessité de parvenir à une solution politique entre les différentes factions libyennes, dans le cadre des institutions politiques officielles libyennes et à travers le dialogue et le consensus.

Le responsable libyen a passé en revue les derniers développements en Libye et informé le chef de l'Etat des résultats des pourparlers menés par les différentes parties libyennes en vue de parvenir à un consensus pour un règlement politique, et ce, dans le cadre de l'accord de Skhirat visant à sortir la Libye de la crise.

