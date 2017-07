Tunisie: Détresse d'une mère de famille

Devenu très agressif, ces deux dernières années, il lui empoisonne la vie. Et pour un oui ou pour un non, il s'emporte, l'insulte gravement et il lui arrive parfois de la maltraiter. L'œil au beurre noir pour être précis. Surtout lorsqu'elle le presse de dénicher un boulot.

Elle lui donne pourtant son argent de poche et de quoi acheter ses cigarettes, en plus du fait qu'elle assure toutes les dépenses de la famille dont elle est devenue l'unique soutien. Ce qui est de loin non évident. Résultat connu d'avance, elle est criblée de dettes.

Infernal. C'est ainsi qu'elle qualifie son rythme quotidien, qui devient encore plus inhumain au cours de chaque Ramadan. Sa journée commence très tôt, avec la lessive puis le petit-déjeuner pour les enfants. Avant de rejoindre son lieu de travail, elle doit les accompagner. Les deux premiers à l'école primaire et le benjamin au jardin d'enfants. Monsieur, lui, continue de ronfler après sa longue veillée.

Après une dure journée de travail comme agent paramédical, elle doit faire le marché, et ce, malgré son lumbago et la fournaise solaire. En rentrant, elle doit arranger un peu les lits puis ressortir reprendre les enfants. Puis c'est la fournaise de la cuisine.

Après le repas, c'est la vaisselle, un petit intermède télé et hop, la révision pour les deux enfants scolarisés. Il faudrait aussi gérer les caprices du benjamin qui veut absolument accaparer les fournitures de ses aînés.

Monsieur a entre-temps quitté le foyer conjugal pour le café du coin. Il ne rentrera que très tard sans se soucier pour un sou de perturber le sommeil de la mère de ses enfants qui venait de passer une journée infernale.

Et souvent il s'amusera à faire le tour des chaînes de télé, avec tous les désagréments que cela occasionnera à sa pauvre épouse, qui, elle, devra se lever tôt pour affronter sa dure réalité, sa vie de forçat.