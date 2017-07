Tunisie: Une expression authentique

Chanteuse-compositrice, Badiaa Bouhrizi (Aka Neyssatou) vient de la scène musicale alternative tunisienne. Avec un timbre distinctif et des paroles engagées, elle a su créer une fusion musicale unique, inspirée du jazz, de la soul, du rock, du triphop et autres musiques classiques.

Badiaa a commencé son voyage musical à l'âge de 7 ans, en tant que soliste dans un petit chœur, rejoignant plus tard la chorale de Tahar Haddad consacrée à la musique arabe classique, comme les mouwachahat et le malouf. Elle rejoint, en 1998, à Tunis, le Rock Band « The Black Anges ». Elle optera, plus tard, pour la fusion avec «Dayrib», un groupe ethno-rock tunisien.

Pour former, en 2001, «Kheprae», un groupe d'improvisation libre. Elle découvre, par la suite, Paris et sa scène et mise sur des compositions musicales minimalistes, tout en invoquant ses racines. Sa voix s'est lentement libérée, révélant ses origines du Nord-Ouest tunisien ( Le Kef), avec ses fortes influences amazighes. Badiaa sculpte alors un nouvel univers sonore, sous le nom de Neyssatou.

Elle se réclame de la lignée de chanteuses, telles que Björk, Oumou Sangaré, Oum Kalthoum, Kamilya Jubran et Saliha, s'inspirant de la musique africaine, de la musique arabe classique et du lyrisme latin. Ses mélodies puisent dans les cris d'oppression de ses compatriotes, ses chansons racontent les textes de poètes longtemps occultés. Avec sa musique, elle s'engage pour des causes justes, pour la beauté, la célébration de la vie, la joie et le partage des émotions humaines.

Badiaa a présenté ses projets dans des festivals au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Canada, au Liban, au Maroc, en Jordanie, en Colombie, en Egypte et au Mexique.