Tunisie/Ethiopie: Terminer en beauté...

Certes, les meilleures équipes arabes vont participer à cette manifestation pécuniairement très alléchante, mais ce qui compte beaucoup plus que l'aspect financier c'est le prestige et la consécration.

Les joueurs de l'Espérance, qui ont décroché méritoirement le visa pour le tour suivant des quarts de finale dont les rencontres auront lieu au début du mois de septembre prochain, feront du match une belle ambiance de kermesse d'abord en faisant tout pour marquer beaucoup de buts et pour fêter et savourer avec leur public la fin heureuse d'une saison réussie.

Et en dehors du fait que les Ethiopiens n'auraient rien à négocier, sinon un peu de prestige, l'Espérance, en revanche, bénéficiera de l'avantage du terrain et du soutien de ses supporters.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.