Tunisie: Création prochainement d'une ligne aérienne directe

Ben Jeddou a estimé que cette coopération commerciale et touristique favorisera le développement des investissements à Tabarka, indiquant qu'un homme d'affaires italien attend actuellement l'achèvement des procédures douanières pour lancer trois unités de production de nougat, chocolat et glace à Tabarka.

«L'objectif étant de renforcer les relations de partenariat entre les pays du sud de l'Europe et les pays de l'Afrique du Nord, puisque les Algériens profiteront aussi de cette ligne, et de promouvoir les flux touristiques et commerciaux entre les deux rives de la Méditerranée», a ajouté la responsable.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Mona Mathlouthi Ghliss, directrice générale de la coopération internationale au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, a souligné que la ligne aérienne Sardaigne-Tabarka pourrait être créée dans les prochaines semaines, et ce, après l'accord du ministère du Transport.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.