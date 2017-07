Tunisie: Nouveaux horizons pour le tourisme

«Il s'agit du premier vol d'une série de dix vols que nous avons programmés avec la compagnie Tunisair.

Ce sont des vols charters affrétés par notre agence, dit René Trabelsi, voyagiste et directeur de Royal First Travel qui assure également les vols pour le pèlerinage de la Ghriba. Cela fait partie aussi des vols Tunisair qu'on a affrétés sur Djerba et Monastir. Le vol Paris-Tabarka a ouvert de nouveau cette nouvelle destination. Les nationalités de ce premier vol sont française, tunisienne et algérienne. Les dix vols sur Tabarka sont programmés jusqu'à la mi-septembre mais ce n'est qu'un début. J'ai remarqué la grande liesse et l'accueil très chaleureux réservé à ces touristes par les habitants de la région de Tabarka qui voient en ce vol beaucoup d'espoir pour le redémarrage touristique de cette belle région. Chez les Français, l'annonce de la réouverture de cette ligne a été bien accueille, sauf que les gens voulaient voir la réussite de ce premier vol parce qu'auparavant plusieurs vols ont été annulés. Cette fois, nous avons tout fait pour gagner ce pari. Sur un autre plan, on sent vraiment l'importance économique de ces vols sur la région».

A la question de savoir si financièrement il s'agit d'une affaire gagnante, le voyagiste René Trabelsi a répondu: «Non, ce n'est pas une affaire gagnante pour le moment, mais je suis très optimiste pour cet investissement. C'est une niche que nous devons exploiter et puis quelqu'un doit bien jouer cette carte».