Tunisie: USBG - l'appel de détresse de Jacob Yombe !

La formation de Bab Jedid a indiqué que ce dossier ne sera traité qu'à l'issue du match décisif en Coupe de la Confédération qui aura ce soir face à Kampala City. Il est à rappeler que le président du Club Africain, Slim Riahi, avait annoncé que l'effectif clubiste connaîtra de gros changements cet été. Outre les départs et les contrats qui ne seront pas renouvelés, le Club Africain s'attend également au retour de plusieurs joueurs prêtés, à l'instar de Seïf Charfi, Sami Mehaïssi, Abdelkader Oueslati, Mourad Hedhli, Mansour Ben Othmane et Seïf Jaziri.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.