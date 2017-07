Tunisie: Toutes voiles dehors

Tenant compte de tous ces paramètres, le staff technique étoilé s'est attelé à ménager ses joueurs sur le plan intensité du travail surtout après le périple harassant du Mozambique et s'est contenté de simples rappels technico-tactiques, outre les ateliers d'entretien de la tonicité athlétique en collaboration avec le staff médical et les préparateurs physiques de l'équipe.

«Il est vrai qu'on est d'ores et déjà qualifié pour le prochain tour, mais à l'Etoile, il y a toujours des défis à relever et des objectifs à atteindre pour chaque match, comme celui de ce soir où il va falloir chercher la victoire devant notre public afin de terminer premiers du groupe, d'autant plus que notre adversaire du jour sera acculé à jouer carrément sa qualification pour le prochain tour», nous a déclaré le coach de l'Etoile, Hubert Velud.

Des renforts de taille

A l'occasion de la confrontation de ce soir, ce dernier devra se réjouir de pouvoir compter sur les services d'une pléiade d'éléments de base à l'instar du capitaine Balbouli, du latéral droit international Hamdi Neguez qui voit enfin le bout du tunnel et qui sera incorporé selon toute vraisemblance en cours de match et de l'athlétique défenseur axial Chiheb Ben Frej qui reviennent tous les trois de blessures, outre la récupération de Brigui et du stratège Hamza Lahmar qui ont purgé leur suspension.