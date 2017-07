Tunisie: Retour de Seifeddine Charfi au CA

Maintenant c'est officiel. Le jeune milieu de terrain camerounais Jacques Mbé est un joueur de l'Etoile Sportive du Sahel. Agé de 18 ans, il a signé son contrat jeudi soir et s'est engagé avec le club phare du Sahel pour les cinq prochaines saisons. Mbé est un international olympique camerounais et il vient de terminer un stage avec les Lionceaux.

Après Majdi Mosrati et Hamza Hadda, qui ont déjà signé, l'Union Sportive Monastirienne a annoncé le recrutement de Hichem Essifi. L'ancien attaquant du Stade Gabésien a signé un contrat de deux ans. Rappelons qu'il avait porté le maillot usémiste entre 2007 et 2010 avant de rejoindre le Club Africain.

Le départ de Kingslay Sokari du Club Sportif Sfaxien se précise. Selon l'agent du joueur, Mahmoud Ouadani, un accord aurait eu lieu avec la direction du CSS pour que le Nigérian parte après le match de demain prévu face au MC Alger pour le compte de la dernière journée de la phase de poules. Ouadani a déclaré que Sokari est pisté par le club saoudien, Al Chabab et le Club Africain. L'offre de ce dernier serait meilleure et le milieu de terrain se serait montré décidé à rejoindre le Parc A.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.