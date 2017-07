Afrique du Sud: Cambriolage des bureaux de la police d'élite en RSA

Les ordinateurs volés contenaient des informations sur le recrutement de certains employés, et ce, alors qu'une enquête est en cours sur des recrutements douteux au sein l'unité anti-crimes des Hawks. Des recrutements effectués par l'ex-chef de la police d'élite Berning Ntlemeza. Qui a lui-même été suspendu de ces fonctions il y a deux mois, après que la justice l'ait jugé à plusieurs reprises malhonnête, manquant d'intégrité et impropre à occuper ce poste.

En Afrique du Sud, les bureaux des «Hawks», la police d'élite, ont été cambriolés cette semaine et plusieurs ordinateurs ont été volés. L'affaire fait scandale, car il n'y a eu aucune effraction et surtout, seuls certains ordinateurs contenant des informations sensibles ont été pris. Les «Hawks» sont notamment chargés des affaires de corruption et de grand banditisme.

