Tunisie: Un point, c'est tout !

Parti avec une équipe de fortune, le Club Africain a réussi à faire la différence à deux reprises pour s'installer confortablement en tête de son groupe grâce à une meilleure différence de buts que Kampala City (+3 pour le CA, 0 pour les Ougandais). C'est dire que tout à l'heure, un match nul pourrait suffire aux Clubistes pour conserver leur leadership et se qualifier au prochain tour de l'épreuve.

Attention à l'autosuffisance !

Cela ne veut aucunement vouloir dire que les joueurs de Chiheb Ellili doivent jouer à l'économie. Ce serait une opération suicide.

Au contraire, Darragi et ses camarades doivent récidiver la prestation du Nigeria face à Rivers United. Nous voulons voir un Club Africain agressif et volontaire, avide de prendre sa revanche sur une équipe adverse qui avait volé la victoire aux Clubistes en fin de match. Il faut avouer d'un autre côté que l'effectif à la disposition de Chiheb Elli demeure limité même si Saber Khalifa a purgé son match de suspension et sera de nouveau à la disposition du coach. Ainsi, Rusike, réfractaire, Meniaoui et Ben Mustapha en fin de contrat, Khalil récemment opéré à la cheville, Ghandri sans doute et Ayadi, encore blessé, manqueront à l'appel. Oussama Darragi et Brahim Chenihi sont également souffrants, mais ne manqueront pas à l'appel. Tout comme le portier Atef Dkhili qui s'en est sorti avec deux dents cassées suite à un télescopage avec un attaquant nigérian lors du dernier match.

Ainsi, la formation devrait subir un seul changement. C'est le jeune Mootez Zemzemi qui subira les frais du retour de Saber Khalifa. On retrouvera par conséquent Dkhili dans les buts, Belkhither et Abdi sur les deux flancs de la défense, Ifa et Jaziri dans l'axe-central. L'entrejeu sera occupé par Wissem Yahia, Dkhilalli, Chenihi et Darragi. Saber Khalifa occupera le poste d'avant-centre, alors que Manoubi Haddad évoluera sur le flanc gauche de l'attaque.