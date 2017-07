Tunisie: Avant fin août prochain

Elle constitue en outre un message aux habitants du sud tunisien qui réagissent positivement chaque fois qu'ils sentent la bonne volonté et la détermination d'honorer les engagements pris. C'est la première expérience et le gouvernement s'engage à concrétiser toutes ses décisions afin de permettre à ces régions d'accéder à leur part de développement et d'éviter les disparités régionales, a-t-il encore affirmé.

Le Car ferry Carthage a accosté, dans la nuit de mercredi, au port commercial de Zarzis après une traversée qui a duré 33 heures à cause des mauvaises conditions climatiques. Près de 2.034 voyageurs dont une majorité d'habitants du sud et 614 voitures étaient à bord du car ferry. Au cours de son intervention, le chef du gouvernement a souligné que cette traversée, la première du genre vers ce port, est un événement historique.

