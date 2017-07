Tunisie: Désistement du Sénégal?

Scénario plausible...

Et comme l'Afrobasket n'en finit pas de surprendre, voilà que le Sénégal donne le signe de faire marche arrière. Ainsi, le ministre sénégalais des Sports a dit n'avoir aucune idée que son pays allait abriter une partie de l'Afrobasket. Ceci est très important. Allons-nous vers un scénario où la Tunisie organiserait l'Afrobasket intégralement? Ce n'est pas à exclure du tout. Et d'ailleurs, l'organisation intégrale de l'événement sera une idée plus intéressante du moment qu'on va assurer une grande part des tâches de l'organisation. Autant le faire intégralement, et autant gagner les revenus du sponsoring et de la billetterie. On a tous les atouts pour réussir l'Afrobasket 2017 comme ce fut le cas en 2015. On attend certainement une meilleure qualité, mais le savoir-organiser est quelque chose de certain, ce qui devra aider la FTBB à prendre en charge la tenue de tout l'Afrobasket.