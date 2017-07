Tunisie: On reprend en douceur

Composition du staff technique

On a appris à l'occasion de la reprise des entraînements que la composition du staff technique pour la nouvelle saison se présente comme suit :

- Entraîneur : Lassaâd Dridi

- Entraîneurs-adjoints : Walid Ben Thabet et Zied Zioud

- Entraîneur des gardiens : Hassène Béjaoui

- Préparateur physique : Mohamed Loumiet, Ahmed Haddad

Un effectif bien étoffé

Ils étaient 35 joueurs à reprendre le chemin du stade le week-end dernier.

L'effectif est constituée de bon nombre de jeunes talents, purs produits de l'école bizertine. Outre Abdelkhaled Yeken, le frère de Mohamed Habib-Eliyès Dhakouani et Alaeddine Dridi, on a remarqué la présence de Khélil Mechergui, Walid Sardouk, Mehdi Tebargui et Mehdi Mahmoudi lors de ce premier rassemblement. C'est que chacun aura sa chance pour s'affirmer lors de la préparation.

Dans le même temps, on a enregistré le retour de Zoubeïr Darragi parti pour un prêt la saison passée à l'USBG.

On citera également Slim Jendoubi, Elyès Dridi, Seïf Ben Romdhane, Mohamed Aziz Ouertani, Nader Jerbi, Med Amine Jaballah et Hamdi Ben Kilani, tous issus des catégories des jeunes.

Quant aux nouvelles recrues Hamza Ben Abda et Zied Ounelli, ils ont donné l'impression qu'ils se sont vite intégrés dans le groupe. On n'attend plus que Ouattara de se joindre à ses nouveaux camarades.