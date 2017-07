Tunisie: Le lyrisme italien à l'honneur

Dès demain soir, à partir de 22H00 au prestigieux amphithéâtre romain d'El Jem,aura lieu la soirée d'ouverture du festival de musique symphonique le plus attendu, qui, cette année, rend hommage à une figure mondiale du répertoire lyrique Luciano Pavarotti et lui rend hommage en célébrant le 10e anniversaire de sa mort.

Pavarotti est l'une des plus grandes et surtout l'une des plus belles voix du XXe siècle qui s'est tue il y a dix ans. Un homme totalement paradoxal : une voix magnifique, ornée d'un timbre somptueux et délicat dans un corps de colosse. «Un ogre qui aurait avalé un rossignol», l'avait-on décrit. Ce fut le «ténorissimoitalianissimo», celui qui incarnait durant quatre décennies le bel canto dans toute sa splendeur et tout son rayonnement.

Le Festival international de musique symphonique d'El Jem a choisi, donc, de lui rendre hommage, en lui dédiant la soirée d'ouverture qui sera assurée par le prestigieux Orchestre de l'Opéra italien, dirigé par le maestro Paolo Andreoli.

L'orchestre a été fondé en 2014 par le groupe Synapse (cabinet de conseil aux entreprises de Parma) et un groupe de musiciens venant des plus prestigieux orchestres italiens, dont l'Orchestre du Teatro Regio de Parme, reconnu internationalement parmi les plus performants du répertoire de l'opéra italien.

En collaboration avec la Fondation Pavarotti, le 6 septembre 2014, l'orchestre a pu rendre un bel hommage à Pavarotti en donnant un magnifique concert intitulé « Luciano, messager de la paix», présenté sur la scène de la Piazza Grande à Modène, à sa mémoire. Juste avant la présentation d'un concert d'envergure le 9 octobre 2014 à Genève dans la grande salle des assemblées des Nations unies en Europe (Onug).

Le partenariat entre Synapse et les musiciens a également conduit à la création d'un projet international portant le slogan «Avec Verdi dans le monde», qui a été marqué par la participation des solistes de l'orchestre de l'opéra italien et d'autres grands musiciens issus des plus grands orchestres. Ce projet a été donné en 2014 à Cologne, Saint-Paul, Rio de Janeiro, Stockholm, Copenhague et en 2015 à Helsinki, Tallinn, Bruxelles, Luxembourg, La Corogne, Barcelone et Rabat.

Lors du concert inaugural de demain, l'Orchestre d'Ellopéra Italiana interprètera un nombre de compositions d'opéra qui ont été souvent exécutées par Luciano Pavarotti lors de ses inoubliables concerts et ses impressionnantes prestations sur les plus prestigieuses scènes du monde.

Le public aura donc l'occasion d'apprécier la relecture de plusieurs chefs-d'œuvre entre classiques et contemporains, citons:: Ouverture de l'opéra Carmen et Habanera de Georges Bizet, Là cidarem la mano (Don Giovanni) de A. Mozart, Largo al Factotum (Le barbier de Séville) de Rossini, Questa o quella, La donna è mobile (Rigoletto) et Sempre libera degg'io (La Traviata) de Verdi, Ardir ha forse il cielo (Elisir d'Amore) de Gaetano Donizetti, PanisAngelicus de César Franck, Voglioviverecosi de Giovanni D'Anzi, Mamma et Chi è più felice di me de Césare Andrea Bixio, O' surdato 'nna murato De E.Cannio, Buongiornode Michele Centonze, Caruso de Lucio Dalla et pour conclure Nessundorma (opéra Turandot) de Giacomo Puccini.

Il s'agit de l'un des plus grands rendez-vous de cette session qui vaut absolument le détour !

La culture pour la bonne cause...

Rappelons que par la même occasion et en collaboration avec la Fondation Pavarotti et le Festival d'El Jem, la Fondation Rambourg Tunisien (Prix 2017 du meilleur investisseur dans la culture),

dans le but de contribuer à la nouvelle dynamique socioculturelle de toute une région, propose des billets dont la totalité de la somme sera versée au profit du nouveau Centre culturel des arts et des métiers à Jbel Semmama:

- 200 billets chaises au concert du 8 juillet 2017 (la soirée d'ouverture en hommage à Pavarotti)

- 60 billets chaises pour les concerts des 15, 22, 24 et 29 juillet 2017

- 20 billets chaises et 30 billets gradins pour le concert du 5 août 2017

- 60 billets chaises pour le concert du 12 août 2017

Tarifs: 250 dt - Concert / Places VIP/ premiers rangs + Train aller/retour (sauf billets gradins).