Tunisie: Carton plein en l'air !

L'intérêt de cette sixième et dernière journée se limite par conséquent à la réception de Kampala City Authority par le club de Bab Jedid qui va chercher une revanche sur le match aller perdu (2-1).

Les Ougandais avaient alors renversé leur adversaire qui menait (1-0), profitant de la nette baisse de régime des Tunisiens après la pause. Ce soir, les hommes de Chiheb Ellili vont s'employer à tirer un feu d'artifice final devant le public des grands jours attendu à Radès (40 mille billets seront commercialisés). Dans le droit fil du succès empoché le week-end précédent en terre nigériane (2-0), sous le déluge de Port-Harcourt contre Rivers United. Malgré les «affaires» et les déboires avec le fisc et la Fifa, malgré le vide institutionnel que laisse planer le retrait du président Slim Riahi (ou telle est l'impression générale), malgré le départ de certains cadres (Farouk Ben Mustapha, parti à Al Chabab Saoudien, Imed Meniaoui, dont le contrat n'a pas été renouvelé...), le club de Bab Jedid fait son bonhomme de chemin quoiqu'il soit accablé par les contrariétés. Ô miracle, les doublures apportent la meilleure réponse qui soit à toutes ces défaillances comme ils l'avaient démontré à Port Harcourt.

Les données de ce dernier match du mini-championnat sont simples comme bonjour : un nul qualifierait les deux protagonistes du stade de Radès. Toutefois, on voit mal notre représentant se contenter d'un point. D'abord --et c'est l'évidence même-- ce jeu-là est toujours risqué, le Kcaa pouvant à chaque instant enfreindre un tel accord tacite. Ensuite, le club «rouge et blanc» tient à terminer à la première place, une victoire s'avérant indispensable. La vigilance est de mise d'autant que les copains d'un Darragi qui parut dimanche dernier en nette reprise pèchent par des baisses de rythme les plus inattendues. Leur saison africaine a été jusque-là très irrégulière, proposant des performances contradictoires qui ont étonné plus d'un et qui traduisent en tout cas une fragilité certaine à l'extérieur.

Liste additive

Dans la compétition-reine, la suprématie des deux représentants tunisiens a été indiscutable même s'il faudra repousser la menace des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (pour l'Espérance de Tunis, opposée dimanche aux Ethiopiens de Saint-Georges) et ses Soudanais d'Al Merrikh (pour l'Etoile Sportive du Sahel qui va rencontrer ce soir ce club-là). De fraîches ressources arrivent sous forme de joueurs inscrits tout récemment dans la liste additive africaine : Maher Besseghaïer, en provenance du CABizertin, et Haythem Jouini, de retour de prêt de Tennerife (D2 espagnole) renforcent les rangs sang et or.

L'avant-centre va même effectuer dimanche soir son come-back puisqu'il prendra la place de Taha Yassine Khenissi, suspendu.

A l'Etoile, avec le départ de Wajdi Kechrida en France, l'effectif sera un peu plus démuni. Déjà, le week-end dernier à Beïra, au fin fond du Mozambique, le coach Hubert Velud ne pouvait compter que sur une quinzaine de joueurs en raison de l'absence de pas moins de sept éléments.

La phase transitoire que traversent les clubs d'Afrique du Nord au début de l'été représente pour eux un véritable casse-tête tant ils se retrouvent confrontés à une ennuyeuse érosion de leurs effectifs en raison d'un mercato qui vide le potentiel humain.

Illustration parfaite de cette érosion parmi les représentants tunisiens, un seul club pourra compter ce week-end sur son gardien titulaire, en l'occurrence Moez Ben Cherifia à l'EST. Ailleurs, pour une raison ou pour une autre, les portiers remplaçants seront alignés : Krir à l'ESS, Dkhili au CA et Gaâloul au CSS.

Pour résumer, carton plein en vue pour le foot national. Avec la qualification très probable du CA, la Tunisie sera dans la situation de la seule nation alignant quatre clubs en quarts de finale des deux compétitions continentales. Cocorico !

Rendez-vous les 8,9 et 10 septembre (matches aller) et 15,16, et 17 septembre (matches retour) avec les quarts de finale.

Place à la récupération et au délassement.