Tunisie: Le concours de recrutement dans les sociétés pétrolières démarre le 10 juillet

L'intérêt de cette sixième et dernière journée se limite par conséquent… Plus »

Cette réunion, a-t-il dit, est importante dans la mesure où elle va donner des éclaircissements concernant les dates de recrutement et le nombre des candidats qui a dépassé 11.000 pour seulement 1.500 postes répartis entre 250 au profit des diplômés de l'enseignement supérieur, 40 pour les personnes à besoins spécifiques et le reste des postes pour des ouvriers.

Dans sa réponse à une question relative aux moyens de surmonter le conflit entre les deux parties du sit-in, celle de Tataouine et d'El Kamour, Hammami a indiqué qu'en tant que représentant du gouvernement, il œuvre à trouver un compromis entre les deux clans pour faire prévaloir l'intérêt de la région et de la nation, en veillant à garantir la représentativité des délégations et non des participants au sit-in.

Jusqu'à présent plus de 11 mille demandeurs d'emploi ont été inscrits au concours de recrutement à la société de l'environnement et de jardinage pour seulement 1500 postes d'emploi disponibles au titre de l'année 2017, a précisé la même source.

