Afrique de l'Ouest: Vers la création d'une agence de l'aviation civile à l'UEMOA

Dakar — L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a annoncé avoir adopté jeudi un texte fixant les statuts, l'organisation et le fonctionnement d'une future agence communautaire dédiée à la sécurité de l'aviation civile dans ses huit pays membres.

Le "projet de règlement fixant les statuts, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile (ACSAC)" a été examiné et adopté par les ministres des pays de l'UEMOA chargés de l'Aviation civile.

Ils ont pris cette décision lors d'une réunion au siège de l'UEMOA, à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, selon un communiqué reçu de cette organisation.

"L'objectif principal de l'ACSAC est de promouvoir le développement sûr et efficace de l'aviation civile, en contribuant à l'établissement et au maintien d'un niveau uniforme élevé de sécurité, de sûreté et de protection de l'environnement au sein des Etats membres de l'UEMOA", explique la même source.