Sénégal: Des pluies prévues sur plusieurs localités du pays

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Pan, Amadou et Louise Cord Directrice des Opérations de la Banque… Plus »

Le document annonce que "la chaleur sera ressentie sur l'ensemble du pays, où les températures journalières seront comprises entre 29°C à Dakar et 38°C sur les régions du centre et du nord".

"Cette situation pourrait se maintenir au courant de la nuit, sur l'est et le sud du territoire" sénégalais, ajoute l'ANACIM dans un bulletin parvenu à l'APS.

Dakar — Des "conditions" météorologiques "assez instables" pouvant entraîner des "pluies d'intensité variable" seront notées vendredi après-midi dans le centre-ouest, ainsi que les localités de Kédougou, Bakel et Matam, annonce l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) du Sénégal.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.