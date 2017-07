Togo: Les musulmans appelés à franchir le "premier pas vers la réconciliation"

Tout a commencé depuis 11 heures quand les fidèles se sont retrouvés pour parcourir les 114 chapitres du Saint Coran. Puis s'en est suivi sur le coup de 12h30 de la grande prière de vendredi qui devra ensuite laisser place aux invocations proprement dites pour la purification du Togo.

En présence de Faure Gnassingbé des ministres du gouvernement et des responsables de l'Union musulmane du Togo, qui a rejoint les fidèles mahométans dans la cours de la Grande mosquée de Lomé pour la suite de cette prière au nom de la purification du Togo, il a été question de la lecture des 114 sourates du Saint Coran mais aussi de l'invocation finale. Des séances suivies en union de prière et dont les invocations ont été reprises en choeurs par les fidèles musulmans.

Des invocations de l'Imam Ali Sossa, en éwé, il ressort qu'Allah protège les Togolais et le pays tout entier, et que la paix soit avec nous tous. Il a imploré le pardon du Tout-puissant sur le pays. "Allah, c'est entre tes mains tout le bonheur, c'est toi nous invoquons. Eloignes des Togolais la souffrance, la pauvreté, la mort suibite, les accidents. Nous vous confions la vie du chef de l'Etat, le président de l'Assemblée nationale, du premier ministre et des membres du gouvernement. Accordes nous la santé et la réussite dans nos entreprises", c'est bien là un extrait de sa prière.

Le président de l'Union musulmane du Togo, El Hadj Inoussa Bouraïma, a entretenu ses co-religionnaires. Il a réitéré l'adhésion pleine et entière de la communauté musulmane a ce processus de purification que pilote le HCRRUN. Il a appelé les fautifs tout comme les victimes à la méditation sur certains passages du Coran qui appellent au pardon, qui "est un retour sincère vers son créateur" pour pouvoir bénéficier de sa miséricorde et reprendre le chemin qu'il a tracé pour nous, et plus encore, le pardon d'après lui est "le premier pas vers la réconciliation".

Ces prières musulmanes qui ont également eu lieu dans les différentes mosquées à travers tout le pays marquent ainsi le 2ème acte de ces cérémonies de purification recommandées au point 47 de ses recommandations par la CVJR et initiées par le HCRRUN, qui a en charge la mise en oeuvre de ces recommandations. Avant les musulmans, ce sont les prêtres et chefs traditionnels qui ont ouvert le bal avec des cérémonies dont les plus importantes ont eu lieu à Agoè et sur la berge de la lagune de Bè.