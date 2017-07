Afrique: Emergence des Pme africaines - Investisseurs & Partenaires Lance I&P CONSEIL

Fort de ses 15 ans d'expérience dans le financement et l'accompagnement des entrepreneurs africains au quotidien, Investisseurs & Partenaires (I&P) développe une activité de conseil afin de contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires et l'écosystème des PME en Afrique et pour promouvoir la réalité entrepreneuriale africaine.

I&P Conseil agit comme un laboratoire de développement au service de l'environnement des petites et moyennes entreprises africaines. Elle offre des services d'études et de développement de projets ainsi que des formations à destination des acteurs institutionnels et des investisseurs en Afrique qui souhaitent faciliter l'émergence de l'entrepreneuriat africain et la création d'entreprise.

Cette activité s'inscrit ainsi dans la lignée de la mission d'Investisseurs & Partenaires, consistant à promouvoir des PME responsables, innovantes et créatrices d'emploi en Afrique subsaharienne.

«L'offre de services proposée par I&P Conseil repose sur les fondamentaux d'I&P: une vision d'investisseur, un accent mis sur l'impact et un véritable ancrage terrain. Elle ne s'adresse pas directement aux PME, I&P le faisant déjà au travers de son activité investissement, mais bien aux acteurs de leur environnement», précise Jean-Michel Severino, Président d'Investisseurs & Partenaires.

I&P Conseil déploie son expertise en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes publiques et privées. La société I&P Conseil accompagne à la fois la communauté des entreprises et des entrepreneurs, les gouvernements et différents institutionnels africains, ainsi que les agences de développement et investisseurs privés actifs sur le continent.