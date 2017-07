Sénégal: Secteur tertiaire - Reprise de l'activité en mai

En variation mensuelle, le secteur tertiaire a renoué avec la croissance (+10,1%), en mai 2017.

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), cette évolution traduit, notamment, la bonne tenue des services financiers (+49,9%), des activités immobilières (+15,1%), du commerce (+5,7%) et des services d'hébergement et de restauration (+11,2%).

A l'inverse, les transports et télécommunications se sont contractés (-4,7%) sur la période. Comparativement à la même période en 2016, le secteur tertiaire a crû de 8,3% en mai 2017, principalement tiré par les activités immobilières (+165,5%), les services financiers (+26,6%), et les services d'hébergement et de restauration (+22,8%).