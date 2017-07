Maroc: Enquête sur les causes du décès de deux nouveau-nés à Machraa Belksiri

Une nouvelle ligne maritime reliant le Maroc et l'Afrique de l'Ouest a été lancée officiellement,… Plus »

Le parquet a ordonné une autopsie pour déterminer les causes du décès, alors que les services de la police judiciaire ont procédé à la collecte d'échantillons des produits consommés par les mamans, note-t-on, ajoutant que le ministère de la Santé a prélevé des échantillons du lait, du sang et de l'urine des mamans pour effectuer une analyse toxicologique à l'Institut national de la santé à Rabat.

Les trois nouveau-nés et leurs mamans étaient installés dans la même chambre, relève le communiqué, ajoutant que les mères ont pris ensemble un repas apporté par leurs familles et que deux d'entre elles ont utilisé le même parfum.

Une commission centrale a été dépêchée d'urgence pour enquêter sur les tenants et les aboutissants de cet accident douloureux, fait-on savoir, notant qu'il en ressort que trois femmes ont été admises à la maison d'accouchement du centre de santé urbain de Machraa Belksiri, mardi dernier, qu'elles ont été soumises aux examens et contrôles jusqu'à ce qu'elles donnent naissance à leurs bébés d'une manière normale, même si l'une d'entre elles s'est présentée à un stade avancé d'accouchement.

