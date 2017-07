Maroc: 27 millions de DH pour promouvoir la destination Al Hoceima

Le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale a mobilisé une enveloppe budgétaire de 27 millions de DH pour la promotion touristique de la destination Al Hoceima, rapporte la MAP.

Ce plan d'action, qui a nécessité la mobilisation de l'ensemble des opérateurs du secteur et différentes entités sous tutelle du ministère, vise à mettre en place un plan d'urgence à effet immédiat visant la relance touristique et la promotion de la région d'Al Hoceima, indique récemment, un communiqué du ministère.

Cette action, inscrite dans le cadre d'une série de mesures urgentes initiée conjointement par le ministère de tutelle et la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima afin de booster le remplissage des établissements touristiques et hôteliers d'Al Hoceima dans le cadre de la saison estivale 2017, repose sur le renforcement de la desserte aérienne pour améliorer l'accessibilité de la destination, l'accompagnement des opérateurs touristiques pour la promotion et la commercialisation de la destination au titre de la saison été 2017, précise-t-on de même source.

Il sera donc procédé au lancement des lignes aériennes supplémentaires pour le désenclavement de la destination et d'une grande campagne de promotion et de commercialisation de la destination à des prix attractifs pendant la saison, à l'allègement des taxes aéroportuaires au titre de la saison été 2017 et l'hiver prochain, au lancement d'une grande campagne de communication et de commercialisation de packages à des prix compétitifs en concertation avec le Conseil provincial du tourisme, et à la mobilisation des agences de voyages nationales pour la commercialisation des packages proposés, ajoute le communiqué.

Ces principales mesures reposent également sur la mise en place par Royal Air Maroc (RAM) de deux fréquences directes sur Al-Hoceima au départ de Casablanca à 400 DH l'Aller, et de deux vols Al-Hoceima-Tanger au tarif compétitif de 300 DH l'aller (tous les lundis et mercredis), note la même source, relevant que ces nouvelles lignes seront opérationnalisées lundi prochain et viendront s'ajouter aux deux fréquences desservant Al-Hoceima au départ de Casablanca via Tétouan (Casa-Tétouan-Al-Hoceima tous les vendredis et dimanches).

Et d'ajouter que le ministère déploiera d'autres initiatives telles que des actions de lobbying, de sensibilisation et de mobilisation en faveur de l'opinion publique, des établissements et des institutions, pour l'encouragement à la planification des vacances de leurs adhérents au niveau des Centres des œuvres sociales à Al Hoceima.