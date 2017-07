Maroc: Allez les Rouges ! Vivement la confirmation et la qualification

Une nouvelle ligne maritime reliant le Maroc et l'Afrique de l'Ouest a été lancée officiellement,… Plus »

A propos des matches des quarts de finale, ils se joueront en aller et retour respectivement les 8, 9, 10 septembre et les 15, 16, 17 dudit mois. Dates également arrêtées pour les quarts de la Coupe de la CAF, concours dans lequel est engagé le FUS qui devait accueillir, vendredi au stade Moulay El Hassan à Rabat, l'équipe nigériane de Rivers United (6ème journée du groupe A).

En l'absence donc des joueurs étrangers cadres du club, Fall, Ondama et Jebbor, on aura droit à une équipe remaniée qui ne manquera certainement pas de se donner à fond en vue d'atteindre l'objectif escompté. D'autant plus qu'elle sera soutenue par un grand nombre de spectateurs, sachant que 45.000 billets ont été mis en vente.

L'entraîneur du WAC, Houcine Ammouta, se dit confiant et croit à fond en ses protégés qui affichent un moral au beau fixe d'autant qu'ils restent sur deux victoires d'affilée en cette C1 continentale devant le National du Caire à Casablanca et Coton Sport à Garoua. Dans ce cadre, il a fait savoir qu'il comptera sur les mêmes éléments qui avaient affronté la formation camerounaise, appelés à saisir les moindres opportunités pour se défaire d'un adversaire invincible après cinq sorties.

