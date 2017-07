Maroc: Consécration de cinq équipes de jeunes promoteurs au "CIH Open Innovation"

Après le succès de la première édition, CIH Bank, engagée auprès des jeunes porteurs de projets, honore ses engagements, à travers la seconde édition de son Hackathon, dans le cadre de son programme entrepreneurial « CIH Open Innovation ».

Une finale des plus inédites s'est tenue samedi 24 juin dernier, et s'est clôturée par un palmarès des plus créatifs et innovants.

Pour cette deuxième édition, le programme a enregistré 500 candidatures et en a retenu 60. Cinq équipes sur 12 pitchées se sont démarquées lors de cette grande finale devant un jury des plus exigeants. Ces dernières, composées de divers talents (développeurs, designers, marketeurs,... ) ont travaillé en collaboration avec les équipes internes de CIH Bank et Screen DY afin de structurer leurs projets, et ce sur divers plans technique, pédagogique et financier, en répondant au mieux aux problématiques « clients » auxquelles est confrontée CIH Bank.

Les cinq équipes gagnantes vont bénéficier de différents types de partenariats avec CIH Bank afin de réaliser leurs projets et de les convertir d'une idée proposée à un produit concret.

A noter que les équipes «CaranoeVision» et «CIH Chatbox» bénéficient d'un bon de commande avec les Startups récemment créées; les équipes «Bankids» et «CIH Bank Budget» vont bénéficier d'un stage pré embauche au sein du siège de la CIH pour réaliser leurs projets avec les équipes internes alors que l'équipe «Mantsannach», son projet sera intrapreneurial au siège de CIH Bank.

Si les prix et collaborations diffèrent, l'institution bancaire souligne que le résultat est le même : soutenir les jeunes, les former, leur donner envie de croire en eux, les propulser dans la cour des grands et les accompagner en concrétisant leurs « rêves».

Pour CIH Bank, l'important c'est d'offrir aux jeunes startupers marocains une opportunité inédite de pouvoir être portés par des professionnels du secteur bancaire.