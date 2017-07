Afrique: Train de mesures pour renforcer la coopération maroco-africaine

Le Maroc est déterminé à renforcer ses relations avec tous les pays sur la base de la coopération commune et dans l'intérêt mutuel. C'est ce qu'a déclaré Rkia Derhem, secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur, à la Chambre des conseillers à propos des mesures à prendre par le gouvernement pour la mise en œuvre de la diplomatie économique dont l'objectif est de développer l'entreprise marocaine.

L'ouverture du Maroc sur l'étranger au niveau économique et commercial a fait de lui une importante base de commerce et d'investissement bénéficiant en cela des résultats enregistrés au niveau de l'amélioration des systèmes juridiques encadrant l'environnement économique et commercial, -a-t-elle souligné.

Pour renforcer la diplomatie économique du Royaume, Rkia Derhem a fait savoir que le secrétariat d'Etat chargé du Commerce extérieur travaille en étroite collaboration et de manière continue avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération en vue de renforcer le rôle que doivent jouer les conseillers économiques auprès des ambassades du Maroc, et ce en leur fournissant des informations nécessaires dans l'accompagnement des entreprises marocaines.

Dans sa politique visant la consolidation des relations économiques et la promotion de la coopération Sud-Sud en général et particulièrement avec les pays africains, la secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur a indiqué que son département, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, joue pleinement son rôle pour poser les jalons de la zone de libre-échange continentale en prenant part aux négociations la concernant. Ses actions ont été effectuées directement après le retour du Maroc à l'Union africaine , la mise en place du cadre juridique régissant les relations commerciales entre le Maroc et les pays africains et le parachèvement des mesures d'adhésion à la CEDEAO qui constitue un marché stratégique pour le Royaume avec plus de 300 millions de consommateurs.

Par ailleurs, Rkia Derham a affirmé que son département entend mettre en place des plateformes logistiques et développer celles existantes dans nombre de pays africains subsahariens et renforcer des lignes du transport maritime vers certains ports importants.

Il y a lieu de rappeler que la CEDEAO offre un espace de plus en plus intégré, avec lequel le Maroc va bénéficier de la suppression des barrières tarifaires et de la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services.

Avec les pays de la Communauté, le Maroc a initié des projets structurants, dont le plus important est le gazoduc Maroc-Nigeria, qui représente 30% des réserves pétrolières africaines, 31% des ressources en gaz à travers les pays de la sous-région et qui pourrait entraîner, dans son sillage, des pans entiers des économies africaines.

Fort de son expertise dans de nombreux secteurs (banques, assurance, agriculture, commerce... ), le Maroc, premier investisseur en Afrique de l'Ouest, permettra au groupement de tirer pleinement profit de son expérience. De même qu'il peut constituer, pour les pays de la CEDEAO, une plateforme pour accéder au marché européen.