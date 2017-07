Ile Maurice: SCBG-BAM - Les modalités du nouveau mode de paiement dévoilées

Les détenteurs des plans d'assurance devront être munis de leur carte d'identité biométrique, d'un relevé bancaire (ne dépassant pas plus de trois mois - original et copie), certificat de remboursement (SCBG uniquement). Et en cas de codétenteurs-coinvestisseurs, les deux parties sont invitées à se présenter en personne.

Sanjiv Issary a tenu à préciser lors de cette rencontre que les paiements se feront, cette année, en une seule tranche. Les clients du SCBG qui ont investi jusqu'à Rs 200 000 seront remboursés à 100 %, entre Rs 200 001 et Rs 2 000 000 à 70 % et au-delà de Rs 2 000 000 à 60 %.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.