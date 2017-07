Afrique: CAF Ligue des Champions - Le Wydad de Casablanca ultra déterminé

Le Wydad de Casablanca accueille le FC Zanaco de la Zambie au complexe Mohammed V de Casablanca ce samedi avec à la clé une qualification aux quarts de finale de la Ligue des Champions africaine.

Grâce au succès ramené de Garoua face au Coton Sport (2-0) il y a une semaine, le Wydad a rafraîchi ses chances de qualification en quart de finale de la CAF Ligue des champions 2017 et a même pris une option en vue d'occuper la première place du groupe D.

Dans ce groupe, en principe Al Ahly devrait battre Coton Sport de Garoua qui a perdu tous ses matches jusqu'à présent. Entre le WAC et Zanaco à Casablanca, cela pourrait être un peu plus serré. Si les Marocains gagnent, ils sont qualifiés et la seconde place se jouerait entre Zambiens et Egyptiens et c'est la différence de buts générale qui les départagerait. Elle serait favorable à Al Ahly. En effet, les visiteurs débarqueront à Casablanca avec le statut de meilleure défense du tournoi, eux qui n'ont encaissé qu'un seul but en cinq rencontres dans le groupe D. Dépourvus d'individualités mais très compacts et dangereux en contre-attaque, les Zambiens viendront jouer leur qualification à Casablanca et viseront le point du nul qui leur suffira pour décrocher le billet pour les quarts de finale.

Si Wydad de Casablanca est dans l'obligation de remporter cette dernière manche en vue d'assurer sa qualification pour les quarts de finale, le FC Zanaco peut se contenter, lui, d'un match nul pour arracher son billet menant. En plus de jouer à domicile et bénéficier de l'ambiance du chaudron casablancais, chaque joueur wydadi touchera environ 4 500 euros en cas de qualification pour les quarts de finale de la CAF Ligue des Champions. À noter qu'en cas de victoire, le WAC serait propulsé en tête du groupe quel que soit le résultat de l'autre match. Au niveau de l'effectif, le coach Ammouta sera encore privé de ses joueurs étrangers (Fabrice Ondama, William Jebour, Chisom Chikatara et Mortada Fall), mais pourrait enregistrer le retour de son meneur Rachid Hosny, qui donnerait un plus au milieu de terrain du Wydad avec sa belle vision du jeu et ses passes lumineuses.