Guinée: Etienne Soropogui dénonce des irrégularités ayant conduit à la destitution de Bakary Fofana

Plus loin, il a poursuivi que c'est pour cela des commissions ont été mises en place pour permettre une meilleure lisibilité dans la gestion de l'institution et pour le respect des décisions prises lors des plénières.

Un des commissaires s'est prononcé sur les raisons pour lesquelles l'institution a décidé de changer de patron. Sur vingt trois commissaires que compte la Ceni, dix-huit ont écrit une motion à un vote de défiance pour démettre Bakary Fofana de ses fonctions de président. « On a constaté dans le fonctionnement de notre institution qu'il y avait un certain nombre d'irrégularité. C'est pourquoi on a estimé qu'il était urgent de mettre en place uncertain nombre d'organes qui garantiraient mieux le bon fonctionnement et la transparence sur les questions financières », a indiqué Etiennes Soropogui, membre de la CENI.

Bakary Fofana n'est plus président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Il a été destitué de ses fonctions mardi 04 juillet par les commissaires de l'institution par manque de bon fonctionnement et de transparence.

