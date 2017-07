Guinée: Dinguiraye - Un candidat au BAC Unique éliminé et deux surveillants renvoyés

Selon un journaliste de la radio rurale de la cité sainte d'Elhadj Oumar Tall de Dinguiraye, un candidat au baccalauret unique et deux surveillants ont été renvoyés dudit examen.

Cela, juste après le lancement de la première épreuve (Anglais) pour les sciences mathématiques et expérimentales. Il s'agit de l'élève Lancinet Kallé, PV 14589, Option Sciences Mathématiques, salle 2 et des enseignants contractuels Saa Kamano et Alsény Traoré.

Le candidat lui a été pris par le Délégué de cette préfecture, Mr Yaya Diallo avec un téléphone entrain de communiquer avec l'extérieur. Sur le coup, il a été vidé pour le reste de l'examen. Quant aux deux surveillants où composait l'élève en question Saa Kamano enseignant contractuel à babila (s/p kalinko) et Alsény Traoré contractuel aussi à boubèret (s/p Banora) ont été renvoyés et remplacés par Mouctar Barry et Amadou Camara, tous deux professeurs de Géographie respectivement au collège bowal et au lycée Elhadj Oumar Tall, a-t-il expliqué.

Pour rappel, les deux premiers examens (l'entrée en 7e année et le brevet) se sont déroulés à Dinguiraye sans aucun incident majeur.

Ils sont au total 352 candidats inscrits au compte du baccalauréat unique session 2017 à Dinguiraye dont 76 filles. Ont répondus présents: 339 dont 72 filles: S.S 125, 22filles, S.M 92, 21 filles, S.Ex 122, 29 filles.