Cameroun: Transfert d'argent - Express Union dénonce MTN

Le leader national d'envoi rapide d'argent se dit abusé par cet operateur de téléphonie mobile.

C'est un nouvel épisode qui s'ouvre dans le paysage du « Mobil Banking » au Cameroun. Tout part des multiples plaintes des abonnés d'Express Union Mobile Money. Ils se plaignent de l'impossibilité d'avoir accès à leurs comptes pour certains, et la surfacturation des couts d'accès pour d'autres. Approché par L'Anecdote, l'entreprise Express Union accuse à son tour les deux plus grands operateurs de téléphonie mobile que sont Mtn et Orange de sabotage. Celle-ci leur reproche des pratiques visant à l'effacer du marché du Mobile Money (transfert d'argent par téléphone portable).

A Mtn, l'entreprise Express Union reproche notamment le fait de bloquer depuis le 31 mai dernier, son portail d'accès*50 qui permet à sa clientèle d'opérer des transferts d'argent à partir de leur téléphone portable. « Lorsque vous composez le code... , un menu s'ouvre. Celui-ci vous guide pour toutes les transactions à effectuer. Mais seulement du fait d'un sabotage et d'une concurrence déloyale, le code n'est plus accessible à travers Mtn depuis deux mois », explique Simplice Youmsi, responsable des affaires juridiques de l'entreprise.

A en croire les responsables de cette structure, l'action posée par Mtn vise à décrédibiliser Express Union auprès de sa clientèle qui se voit empêchée de faire usage de ce portail, pourtant possédant d'un compte. « Permettez-nous de relever d'emblée que nous n'avons aucun contrat avec la société Express Union pour l'utilisation du code Ussd *50. Ce code appartient à la société Lmt, un fournisseur de service à valeur ajoutée avec qui nous avions un contrat pilote pour la délivrance des services à nos clients à travers ledit code. Ce contrat avec Lmt a expiré et nous avons informé le fournisseur de services de notre décision de ne plus autoriser la fourniture des services à travers le portail », rétorque Massey, une des responsables de Mtn.

L'affaire avait pourtant fait des vagues en 2016, où l'entreprise de transfert d'argent avait trainé Mtn en justice pour les mêmes faits. Le tribunal de première instance de Yaoundé, statuant, avait alors donné raison à Express Union, à l'issue du délibéré du 24 janvier 2017. La justice avait sommé l'entreprise Mtn de rétablir dans son entièreté le portail*50 d'Express

Union. Une décision de justice qui avait d'ailleurs connu un début d'exécution en février 2017 à travers un courrier de sa directrice générale avec en objet, levée de la suspension du service de transfert d'argent sur le code 050.

Sauf que contre toute attente, la décision du juge des référés du Tpi connait un revirement de la part de Mtn. Express Union est à nouveau privé de son portail Mobil Money. « L'affaire que vous mentionnez reste pendante devant la cour d'appel du Littoral. Nous avons relevé appel dans l'intérêt d'une bonne justice, la décision que vous évoquez étant contestable à plusieurs égards. Mtn Cameroun est sur de son doit et laisse les instances judiciaires se prononcer sereinement dans cette affaire », se défend la représentante de la marque jaune.

Le tour d'Orange

A la compagnie de telephonie mobile Orange, l'entreprise Express Union reproche des pratiques «anticoncurrentielles». Elle fustige l'augmentation à plus de 600% du cout d'accès au portail050. Ainsi les frais s'accès à ce portail sont passés de 20 Fcfa à 153 Fcfa depuis le 21 juin 2017. « Cette augmentation démesurée des frais par l'operateur Orange Cameroun

a pour but d'empêcher le développement des services de transfert d'argent et paiement par Express Union Mobile et décourager sa clientèle avec ce cout prohibitif », développe Simplice Youmsi. Approché par votre journal, Orange Cameroun n'a fourni aucune information jusqu'au moment où nous allions sous presse. En attendant donc le dénouement définitif de cette affaire, la bataille pour le contrôle continu du marché continue de s'enliser.