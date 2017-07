Sénégal: Ziguinchor - Des acteurs de la filière horticole formés sur les risques liés aux pesticides

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Pan, Amadou et Louise Cord Directrice des Opérations de la Banque… Plus »

"Depuis plusieurs années, nous utilisons des pesticides dans nos périmètres de maraîchage et dans nos champs, mais nous n'avons jamais su mesurer les conséquences néfastes de l'utilisation des pesticides. Avec cette formation nous sommes édifiés et sensibilisés sur des bonnes techniques d'utilisation", s'est félicité Khassim Diédhiou, un horticulteur du département de Bignona.

A Ziguinchor, les formateurs ont insisté sur les caractéristiques des pesticides, sur leur choix, sur leur impact et sur les matériaux de traitement. "Souvent le matériel de traitement n'est pas approprié ou il est mal utilisé. Nous avons surtout insisté sur les paramètres à observer avant de faire un traitement et les précautions à prendre", a poursuivi El Hadji Omar Dieng.

"Il s'agit d'une formation recommandée par la CEDEAO et les bailleurs pour une utilisation sécuritaire des pesticides. Ces derniers sont beaucoup utilisés dans la filière horticole, mais les acteurs ne sont pas formés sur les dosages, les délais et les techniques d'utilisation", a-t-il fait observer.

"Il s'agit d'une session de formation dans les trois zones de productions de mangues et de culture horticole pour sensibiliser les différents acteurs sur les risques liés à l'utilisation des pesticides", a expliqué El Hadji Omar Dieng, coordonnateur du Projet d'appui régional de lutte et de contrôle des mouches des fruits en Afrique de l'ouest.

